Капитан сборной ФРГ «серьезно подумал бы» перед тем, как подать руку Януковичу

Капитан сборной Германии по футболу Филлип Лам призвал президента УЕФА Мишеля Платини четко выразить свою позицию относительно ситуации в Украине.

Об этом он сказал изданию Der Spiegel, сообщают польские СМИ.

"Ситуация в Украине и отношение к Юлии Тимошенко далеки от моих взглядов в сфере демократии, прав человека, личной свободы или свободы слова", - сказал футболист.

Капитан сборной, которая все матчи групповой фазы Евро-2012 будет играть в Украине, в том числе первые два - в Харькове, заявил, что М.Платини должен занять четкую позицию по этому вопросу. "Думаю, он должен что-то сказать. Мне очень интересно, что это было бы", - отметил Ф.Лам.

По его словам, он "очень серьезно подумал бы" перед тем, как подавать руку Президенту Украины Виктору Януковичу, если бы тот появился на каком-то матче.

Как сообщал УНИАН, УЕФА официально заявила, что не будет комментировать политическую ситуацию в Украине.