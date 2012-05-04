Тимошенко не доверяет врачам Минздрава, в частности, из-за заражения Луценко

22:36, 04 мая 2012
Политика
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Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что позиция его подзащитной в вопросе лечения ясна и неизменна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга.

“Она требует во время лечения неуклонного соблюдения протокола, установленного немецкими врачами, и осуществление этого лечения независимыми врачами. Врачи Минздрава уже проводили лечение Юрия Витальевича Луценко, после чего у него обнаружили соответствующий штамм гепатита”, - добавил С.Власенко.

Он также добавил, что защита Ю.Тимошенко постоянно пишет обращение о допуске к лечению Ю.Тимошенко врача Николая Полищука, однако до сих пор такого разрешения не предоставлено.

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