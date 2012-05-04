Милиция проверила полторы тысячи днепропетровских бомжей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По его словам, с целью сохранения стабильности в Днепропетровской области, в областном центре ежедневно патрулируют улицы свыше 1,5 тыс. работников милиции, военнослужащих внутренних войск МВД Украины, курсантов ведомственных учебных заведений и членов общественных формирований. В частности, как отметил министр, на маршруты патрулирования ежедневно выходит 521 пеший наряд, в том числе 18 со служебно-розыскными собаками, конная милиция и 180 автопатрулей.

«Таким образом, обеспечено полное перекрытие улиц и других общественных мест областного центра», - сказал В.Захарченко.

Он также сообщил, что на протяжении нескольких дней, прошедших после взрывов, в Днепропетровске милиционерами были опрошены почти 2,5 тыс. граждан, которые могли быть свидетелями взрывов, или каким-то иным образом привлекли внимание стражей порядка.

Также были проверены свыше 1,5 тыс. лиц без определенного места жительства, места хранения бытовых отходов, 35 единиц оставленного без присмотра автотранспорта.

Параллельно, как отметил министр, милиция посетила жилища почти 2 тыс. граждан, проверены склады, где хранятся взрывные материалы, места проведения взрывных работ, автотранспорт, вовлеченный в перевозку взрывчатки, и граждан, допущенных к работам со взрывными материалами.

«Комиссиями при участии работников органов внутренних дел была осуществлена инвентаризация взрывных материалов. Нарушений в этой сфере не обнаружено», - сказал В.Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадал 31 чел., в частности 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.