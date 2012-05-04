Новоизбранный Президент Венгрии тоже не приедет на саммит в Ялту
11:22, 04 мая 2012Политика
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Новоизбранный Президент Венгрии Янош Адер не будет принимать участия в саммите лидеров стран Центральной и Восточной Европы в Ялте, который запланирован на 11-12 мая.
|Янош Адер не собирается в Украину
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Михаль Байер.
"Президент Венгрии был избран 2 мая, он вступит в должность 10 мая, поэтому я пока еще не имею информации (относительно участия в саммите - УНИАН). Сейчас у нас временный Президент, который во время саммита уже не будет исполнять функции Президента", - сказал М.Байер.
При этом он подчеркнул, что вопрос приезда представителей Венгрии в Украину на Евро-2012 сейчас несвоевременно.
Как сообщал УНИАН, ранее об отказе от участия в саммите уже заявили президенты Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии и Албании.
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