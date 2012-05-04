Новоизбранный Президент Венгрии тоже не приедет на саммит в Ялту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Михаль Байер.

"Президент Венгрии был избран 2 мая, он вступит в должность 10 мая, поэтому я пока еще не имею информации (относительно участия в саммите - УНИАН). Сейчас у нас временный Президент, который во время саммита уже не будет исполнять функции Президента", - сказал М.Байер.

При этом он подчеркнул, что вопрос приезда представителей Венгрии в Украину на Евро-2012 сейчас несвоевременно.

Как сообщал УНИАН, ранее об отказе от участия в саммите уже заявили президенты Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии и Албании.