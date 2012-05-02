Всемирный конгресс украинцев призывает Тимошенко прекратить голодовку

Об этом говорится в обращении ВКУ к Ю.Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Всемирный конгресс украинцев глубоко взволнован Вашим состоянием здоровья из-за голодовки, которую Вы начали в знак протеста против нынешних событий в Украине и применения к Вам грубой физической силы и избиения сотрудниками конвоя 20 апреля», - отмечается в документе.

В обращении напоминается, что Ю.Тимошенко голодает уже 13-й день. «В связи с состоянием Вашего здоровья ВКУ настойчиво призывает Вас прекратить голодовку и больше не подвергать свою жизнь опасности», - отмечается в обращении.

Всемирный конгресс украинцев также заверил Ю.Тимошенко, что и в будущем будет «решительно противостоять нарушениям основ демократии в Украине и отстаивать человеческие права украинцев».

Как сообщал УНИАН, 1 мая дочь Ю.Тимошенко Евгения заявила, что состояние ее матери ухудшилось.

По словам Е.Тимошенко, два дня назад она посетила мать в камере. "Мама очень слабая, ее физическое состояние ухудшилось. После совершенного на нее нападения боли в спине усилились, - отметила Е.Тимошенко. – Она почти не встает и в основном без движения, поскольку в придачу ко всему ослабла из-за объявленной ею голодовки”.