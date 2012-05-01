В сети появилось видео первого взрыва в Днепропетровске

На сайте Dnepr.com, где размещены изображения видеокамер размещенных по Днепропетровску, одна из которых стоит на перекрестке улиц Серова и проспекта Карла Маркса, появилось видео первого из четырех взрывов, которые прогремели в Днепропетровске.

На видео видно, как трамвай подъезжает к остановке, а за несколько секунд происходит взрыв.

Напомним, в итоге 4 взрывов в Днепропетровске пострадало около 30 человек.