Дочь Тимошенко вынуждена отказаться от поездки в Вильнюс

Об этом сообщает сайт DELFI.lt со ссылкой на агентство BNS.



«Да, нам только что сообщили, что Е.Тимошенко не приезжает из-за болезни матери», - подтвердила в понедельник агентству одна из организаторов мероприятия Виктория Бражюнайте.



Ожидается, что в конференции примет участие ряд известных политиков – бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн, российский оппозиционер Борис Немцов, белорусский - Александр Лебедько и представители других стран.



Литву на конференции представит председатель Сейма Ирена Дегутене, министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, глава парламентского комитета по иностранным делам Эмануэлис Зингерис, европарламентарий Витаутас Ландсбергис и другие.



