Дочь Тимошенко вынуждена отказаться от поездки в Вильнюс
00:01, 01 мая 2012Политика
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Дочь экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгения сообщила, что не приедет в Вильнюс, как планировалось для участия в Форуме парламентской демократии.
Об этом сообщает сайт DELFI.lt со ссылкой на агентство BNS.
«Да, нам только что сообщили, что Е.Тимошенко не приезжает из-за болезни матери», - подтвердила в понедельник агентству одна из организаторов мероприятия Виктория Бражюнайте.
Ожидается, что в конференции примет участие ряд известных политиков – бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн, российский оппозиционер Борис Немцов, белорусский - Александр Лебедько и представители других стран.
Литву на конференции представит председатель Сейма Ирена Дегутене, министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, глава парламентского комитета по иностранным делам Эмануэлис Зингерис, европарламентарий Витаутас Ландсбергис и другие.
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