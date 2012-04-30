У львовских голодающих в поддержку Тимошенко отмечено ухудшение здоровья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации ВО “Батьківщина”, такой вывод был сделан медиками во время осмотра голодающих.

"Врачи бригады Львовского центра медицины катастроф зафиксировали повышенное давление у всех участников голодовки в поддержку Юлии Тимошенко, один из партийцев Львовской «Батьківщини» подлежит госпитализации", - отмечается в сообщении. Его авторы напомнили, что голодовку объявили восемь представителей партии, один из которых - лидер Львовской «Батьківщини» Роман Илык, не употребляет пищу уже шестые сутки.

В то же время в пресс-службе заметили, что по медицинским показаниям голодовку прекратил председатель Яворовской районной организации «Батьківщини» Иван Стецкович. Кроме того, сегодня еще одному участнику голодовки – писателю Стефану Симу, врачи рекомендовали госпитализацию, от которой он отказался.