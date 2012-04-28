КГГА планирует оздоровить 30 тысяч детей за счет городского бюджета

Почти 30 тысяч юных киевлян льготных категорий будут иметь возможность оздоровиться и отдохнуть этим летом за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта КГГА. Кроме того, активно проводится работа по привлечению дополнительных средств, что даст возможность отдохнуть почти 150 тысячам детей.

На летнее оздоровление и отдых Главное управление семьи, молодежи и спорта планирует направить 4890 детей льготных категорий в возрасте от 7 до 17 лет включительно, среди них: воспитанники спортивных школ и секций, а также 700 студентов высших учебных заведений столицы. Их отдых будет организован в Киевской, Львовской, Одесской, Запорожской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской областях, а также в юго-западный части Крыма и на побережье Азовского моря.

Кроме того, за счет государственного бюджета уже в этом году оздоровились и отдохнули 309 юных киевлян. 226 детей были направлены в Международный детский центр «Артек» и 83 ребенка – в Украинский детский центр «Молодая гвардия», - отмечает пресс-служба КГГА.

Главное управление образования и науки КГГА также будет организовывать отдых в детских лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений города.

Так, с 28 мая работу начнут 96 пришкольных лагерей для 7 тысяч детей. Смена продлится 18 дней (до 21 июня). В целом на протяжении лета планируется оздоровление и отдых свыше 12 тысяч детей школьного возраста за бюджетные средства.

Дети-сироты, которые воспитываются в школах-интернатах и заведениях профтехобразования, а также талантливые дети – победители и лауреаты конкурсов и фестивалей, будут отдыхать в профильных лагерях.

Также Главное управление здравоохранения КГГА будет обеспечивать санаторно-курортное лечение больных детей, которые находятся на диспансерном учете в детских лечебно-профилактических заведениях города.

По информации Главного управления труда и социальной защиты населения, 84 ребенка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы получили путевки на оздоровление. Также летом будет осуществляться оздоровление детей с инвалидностью из Святошинского и Дарницкого детских домов-интернатов.

Кроме того, объединение профсоюзов, организаций профсоюзов в Киеве «Киевский городской совет профсоюзов» будет организовывать оздоровление свыше 3 тысяч детей, родители которых являются членами отраслевых профсоюзных организаций.

В ближайшее время соответствующие службы будут осуществлять проверку состояния подготовки и функционирования детских заведений оздоровления и отдыха в Киеве.