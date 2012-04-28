КГГА планирует оздоровить 30 тысяч детей за счет городского бюджета
Кроме того, активно проводится работа по привлечению дополнительных средств, что даст возможность отдохнуть почти 150 тысячам детей.
Почти 30 тысяч юных киевлян льготных категорий будут иметь возможность оздоровиться и отдохнуть этим летом за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта КГГА. Кроме того, активно проводится работа по привлечению дополнительных средств, что даст возможность отдохнуть почти 150 тысячам детей.
На летнее оздоровление и отдых Главное управление семьи, молодежи и спорта планирует направить 4890 детей льготных категорий в возрасте от 7 до 17 лет включительно, среди них: воспитанники спортивных школ и секций, а также 700 студентов высших учебных заведений столицы. Их отдых будет организован в Киевской, Львовской, Одесской, Запорожской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской областях, а также в юго-западный части Крыма и на побережье Азовского моря.
Кроме того, за счет государственного бюджета уже в этом году оздоровились и отдохнули 309 юных киевлян. 226 детей были направлены в Международный детский центр «Артек» и 83 ребенка – в Украинский детский центр «Молодая гвардия», - отмечает пресс-служба КГГА.
Главное управление образования и науки КГГА также будет организовывать отдых в детских лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений города.
Так, с 28 мая работу начнут 96 пришкольных лагерей для 7 тысяч детей. Смена продлится 18 дней (до 21 июня). В целом на протяжении лета планируется оздоровление и отдых свыше 12 тысяч детей школьного возраста за бюджетные средства.
Дети-сироты, которые воспитываются в школах-интернатах и заведениях профтехобразования, а также талантливые дети – победители и лауреаты конкурсов и фестивалей, будут отдыхать в профильных лагерях.
Также Главное управление здравоохранения КГГА будет обеспечивать санаторно-курортное лечение больных детей, которые находятся на диспансерном учете в детских лечебно-профилактических заведениях города.
По информации Главного управления труда и социальной защиты населения, 84 ребенка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы получили путевки на оздоровление. Также летом будет осуществляться оздоровление детей с инвалидностью из Святошинского и Дарницкого детских домов-интернатов.
Кроме того, объединение профсоюзов, организаций профсоюзов в Киеве «Киевский городской совет профсоюзов» будет организовывать оздоровление свыше 3 тысяч детей, родители которых являются членами отраслевых профсоюзных организаций.
В ближайшее время соответствующие службы будут осуществлять проверку состояния подготовки и функционирования детских заведений оздоровления и отдыха в Киеве.