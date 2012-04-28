МИД: Голландцы извинилась за антиукраинский рекламный ролик

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, во исполнение поручения министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, посольством Украины в Королевстве Нидерланды было проведена встреча с представителями NLE с целью донесения информации относительно неприемлемости рекламного ролика, в котором речь шла об украинских женщинах в контексте Евро-2012.

Как результат, 25 апреля компания обнародовала пресс-релиз, в котором принесла извинение украинской стороне и отметила, что не имела целью оскорбить украинских женщин или саботажа чемпионата.

Как говорится в пресс-релизе, «нам стало известно, что возникли ряд недоразумений вокруг содержания и понимания рекламы. NLE хотела бы подчеркнуть, что реклама была задумана как шутка, и ирония в ролике является примером нидерландского юмора. Также обращаем внимание, что лицо, осуществляющее поиск в системе Google в ролике, является женщиной.

NLE в любом случае не имела целью оскорбить отдельные личности или нацию. Также у компании не было намерения пытаться кого-то удержать от поездки на футбольный чемпионат Евро-2012 в Украине и Польше.

NLE приносит свои искренние извинения всем, кого оскорбила реклама в связи с вышеупомянутыми недоразумениями.

NLE как настоящее нидерландское предприятие является большим фанатом нидерландской сборной и очень надеется на достижения нидерландской команды. Мы призываем Нидерланды присутствовать на стадионе в Украине, чтобы поддержать нашу команду.

И, наконец: мы желаем Украине больших успехов с последними подготовительными мероприятиями и много удовольствия во время прекрасного футбольного события. NLE убеждена, что Евро-2012 станет большим успехом».

Как известно, в последнее время в эфире телеканалов голландского телевидения транслировалась реклама энергетической компании Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) с призывом не пускать в Украину на Евро-2012 болельщиков из-за "красивых женщин". В ролике в поисковую систему Google вводят слова Ukrainian women, после чего на экране появляются много фотографий молодых привлекательных полуобнаженных женщин. Видео сопровождается женским голосом, передающим чувство отвращения. Реклама предлагает контракт с компанией и пиво-бар как вознаграждение.