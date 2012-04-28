Янукович призвал правоохранителей к скоординированности действий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в Днепропетровске во время заседания координационного штаба, созданного по поручению главы государства для оперативного и всестороннего расследования взрывов 27 апреля.

«Необходимо сделать все, чтобы мы нашли преступников, установили мотивы совершения преступления и его цель», - подчеркнул Президент.

Еще одной важной задачей он назвал обеспечение общественного порядка и личной безопасности граждан, предоставление помощи пострадавшим в результате взрывов и обеспечение их качественного лечения.

В.Янукович обратил отдельное внимание на важность согласованной и скоординированной работы правоохранителей во время расследования.

Он особо отметил ответственность за эффективные результаты работы координационного штаба генерального прокурора, руководителей правоохранительных структур. «Чтобы все, что мы будем делать, делали в сжатые сроки - качественно и на пользу людям», - резюмировал В.Янукович.

Среди участников заседания - генеральный прокурор Виктор Пшонка, председатель СБУ Игорь Калинин, министр внутренних дел Виталий Захарченко, вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатирева, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, секретарь РНБО Андрей Клюев, председатель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул, руководители местной прокуратуры и правоохранительных органов.