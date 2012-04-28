Янукович призвал правоохранителей к скоординированности действий
Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность скоординированной работы правоохранителей во время расследования взрывов в Днепропетровске.
|Янукович призвал работать быстро и качественно
«Необходимо сделать все, чтобы мы нашли преступников, установили мотивы совершения преступления и его цель», - подчеркнул Президент.
Еще одной важной задачей он назвал обеспечение общественного порядка и личной безопасности граждан, предоставление помощи пострадавшим в результате взрывов и обеспечение их качественного лечения.
В.Янукович обратил отдельное внимание на важность согласованной и скоординированной работы правоохранителей во время расследования.
Он особо отметил ответственность за эффективные результаты работы координационного штаба генерального прокурора, руководителей правоохранительных структур. «Чтобы все, что мы будем делать, делали в сжатые сроки - качественно и на пользу людям», - резюмировал В.Янукович.
Среди участников заседания - генеральный прокурор Виктор Пшонка, председатель СБУ Игорь Калинин, министр внутренних дел Виталий Захарченко, вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатирева, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, секретарь РНБО Андрей Клюев, председатель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул, руководители местной прокуратуры и правоохранительных органов.