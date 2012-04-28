Мороз будет штурмовать ВР в одиночку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в перерыве съезда СПУ, который проходит в Киеве, лидер партии Александр Мороз.

«Сегодня блоки не допускаются, а, скажем, ложиться под чью-то схему, нет смысла. Я убежден, что все субъекты избирательной кампании, которые сегодня будут принимать участие в выборах, представляют практически один политический круг – это сторонники либеральной политики. Я коммунистов не касаюсь, поскольку они говорят одно, а в них своя задумка. Мы говорим об объективных вещах», - заметил А.Мороз.

Он отметил, что и Партия регионов, и оппозиция – это представители либеральной политики и борются, как конкуренты, за власть, за владение инструментами для удовлетворения корпоративных и бизнесовых интересов.

По мнению А.Мороза, в Украине настало время менять политическую систему в целом.

Сам А.Мороз будет баллотироваться в парламент в мажоритарном округе в Мироновском районе Киевской области.

В ближайшее время делегаты съезда СПУ проведут голосование за кандидатуру лидера партии.