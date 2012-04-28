Если бы выборы президента состоялись в апреле (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 12-24 апреля 2012 года. Данные обнародованы на сайте КМИС.

Согласно данным опроса, за В.Януковича проголосовали бы 19,3% избирателей, за Юлию Тимошенко – 10,8%; за Виталия Кличко – 7,7%, за Арсения Яценюка – 7,5%.

Петра Симоненко готовы поддержать 4,8% опрошенных, Сергея Тигипко – 3,4%, Наталию Королевскую – 2,8%, Анатолия Гриценко – 2,1%, Олега Тягнибока – 1,6%.

Кроме того, по данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине апреля, то в соответствии с результатами опроса в голосовании приняли бы участие 61% избирателей, а больше всего сторонников имели бы Партия регионов (19,1%) и Всеукраинское объединение «Батькивщина» (10,7%).

Следующие пять мест занимают: партия «Фронт Змін» – 7,3%, «УДАР Виталия Кличко» – 6,7%, Коммунистическая партия Украины – 5,7%, Всеукраинское объединение «Свобода» – 3,0%, Партия Наталии Королевской „Украина - Вперед!“ – 2,8%; Народная партия – 1,2% и «Гражданская позиция» – 1,1%.

Опрос проводился методом интервью, всего были опрошены 2040 респондентов, проживающие во всех областях Украины (включая с город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Опрос начинался до объявления о создании единого партийного списка ВО «Батькивщина» и партии «Фронт Змін» и поэтому проводился по списку партий, в котором указаны обе политических силы.