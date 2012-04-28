Мартынюк представил Лутковскую ее подчиненным

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк представил коллективу Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины нового Омбудсмана Валерию Лутковскую.

Об этом сообщает официальный сайт Омбудсмана.

Как сообщал УНИАН, вчера в Верховной Раде В.Лутковская принесла присягу Омбудсмана.

24 апреля В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Омбудсмана не было.

27 апреля фракции «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» призвали всех людей доброй воли не признавать В.Лутковскую Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.