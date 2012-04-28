Минздрав заверяет, что у Тимошенко нет диагноза «грыжа межпозвоночного диска»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«На заседании Международной медицинской комиссии 7 марта 2012 года, с участием, как известно, украинских и немецких специалистов относительно результатов обследования Тимошенко Ю.В., кроме прочих, обсуждался и вопрос терминологии в характеристике выявленных изменений позвоночника. Публикации в прессе и в интернет-изданиях о наличии "грыжи межпозвоночного диска", со ссылкой на слова нашего немецкого коллеги, не соответствуют решениям вышеупомянутого заседания комиссии. Если в дальнейшем кто-то из членов комиссии изменил свое мнение, то другие члены комиссии об этом информированы не были. Кроме того, с медицинской точки зрения, не приемлемо обсуждать диагнозы пациента в прессе», - отметил член Международной медицинской комиссии профессор Евгений Педаченко.

По теме: Меркель: Германия договаривается о перевозке Тимошенко в Берлин

Как сообщал УНИАН, 27 апреля врачи берлинской клиники «Шарите», которые две недели назад обследовали бывшего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в Качановской колонии, подтвердили, что у экс-премьера хроническая грыжа межпозвоночного диска.

Врачи исключили любую симуляцию симптомов со стороны Ю.Тимошенко, и заявили о том, что ее успешное лечение невозможно в Украине, где клиники не имеют необходимого оснащения и методики. Также врачи заявили, что настаивают на предоставлении Ю.Тимошенко возможности лечения в берлинской клинике, и готовы ей помочь.

Председатель правления клиники Карл Макс Айнхойпль призвал Президента Украины Виктора Януковича предоставить Ю.Тимошенко возможность лечиться за рубежом.

Ранее, 14-15 февраля, Ю.Тимошенко обследовала медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов.