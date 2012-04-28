Немецкие врачи назвали диагноз Тимошенко

Они сообщили о результатах обследования и диагнозе: хронической грыже межпозвоночного диска.



Как сообщает Радио Свобода, врачи исключили какую-либо симуляцию симптомов со стороны Тимошенко, и заявили о том, что ее успешное лечение невозможно в Украине, где клиники не располагают необходимым оснащением и методиками.



Врачи заявили также о том, что они настаивают на предоставлении Юлии Тимошенко возможности лечения в берлинской клинике, и готовы ей помочь.

Председатель правления клиники Карл Макс Айнхойпль сказал, в частности: «Мы ощущаем свою ответственность за здоровье Юлии Тимошенко, которую после обследования воспринимаем как свою пациентку. Эскалация событий вокруг нее и голодовка, которую она проводит уже несколько дней, позволяют предполагать влияние на состояние здоровья госпожи Тимошенко и вызывают необходимость в новом обследовании, которое будет проведено нами в ближайшее время».



Отвечая на вопросы журналистов, Карл Макс Айнхойпль сказал, что оценивает возможность разрешения Тимошенко выехать на лечение в Германию, как маловероятную. И тем не менее он обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с призывом: «Будьте президентом, приверженным гуманитарным ценностям, и позвольте госпоже Тимошенко выехать на лечение в Европу».