Меркель: Германия договаривается о перевозке Тимошенко в Берлин

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом А.Меркель заявила в интервью радио NDR Info.

"Мы, со стороны Германии, уже несколько раз направляли врачей и обследовали ее. Врачи считают, что лечение можно наилучшим образом провести в немецкой больнице. Поэтому Министерство иностранных дел Германии пытается об этом договориться, равно как и Канцелярия", - сказала А.Меркель.

Как сообщал УНИАН, врачи берлинской клиники «Шарите», которые две недели назад обследовали бывшего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в Качановский колонии, подтвердили, что у экс-премьера хроническая грыжа межпозвонкового диска.

Врачи исключили любую симуляцию симптомов со стороны Ю.Тимошенко, и заявили о том, что ее успешное лечение невозможно в Украине, где клиники не имеют необходимого оснащения и методики. Также врачи заявили, что настаивают на предоставлении Ю.Тимошенко возможности лечения в берлинской клинике, и готовы ей помочь.

Председатель правления клиники Карл Макс Айнхойпль призвал Президента Украины Виктора Януковича предоставить Ю.Тимошенко возможность лечиться за рубежом.