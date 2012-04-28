Янукович заявил, что версий теракта стало меньше

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул в своем заявлении сегодня в Днепропетровске.

«Только что закончилось совещание координационного совета относительно расследования преступления, взрывов в Днепропетровске. Я заслушал всех исполнителей, которые занимаются раскрытием взрывов. Эта информация имеет определенные тайны. Те версии, которые ранее отрабатывались, остаются. Но их количество намного уменьшилось. Есть направления, по которым следствие продвинулось достаточно глубоко», - заявил В.Янукович.

По его словам, «мы обязаны в кратчайшие сроки найти преступников и наказать их».

В.Янукович отметил, что используются все возможности для раскрытия этих терактов. По его словам, оперативно-следственная группа консультируется со спецслужбами смежных стран, а также сотрудничает с ними в ходе следствия.