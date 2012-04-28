Попов пригласил бургомистра Вены в Киев на Евро-2012

Во время переговоров в магистрате столицы Австрии стороны обсудили направления сотрудничества, обмен опытом и договорились о проведении дней Вены в Киеве осенью этого года и дней Киева в Вене – весной следующего.

«В этом году мы отмечаем 20 годовщину установления дипломатических и дружеских отношений между двумя столицами. Мы гордимся теми общими традициями и наработками, которые сложились между нашими городами за этот период, и намерены углублять и развивать нашу дружбу», – сказал во время встречи с бургомистром Вены Александр Попов.

Глава столичной госадминистрации пригласил Михаэля Хойпла посетить Киев во время проведения чемпионата Европы по футболу, на что получил позитивный ответ.

«Мы, австрийцы, говорим, что у нас есть лишь два способа приехать на Евро: прибыть самовольно или быть приглашенными. Поэтому я чрезвычайно рад вашему приглашению и с пребольшим удовольствием посещу Киев», – сказал Михаель Хойпль.

Сразу после официального приема в венском магистрате Александр Попов принял участие в бизнес-ланче с представителями бизнескругов Австрии. Председатель КГГА презентовал представителям 30 мощнейших инвесторов страны Стратегию развития Киева до 2025 года, инвестиционные предложения украинской столицы и рассказал о позитивной динамике развития экономики города.

«Потенциал Киева сложно переоценить, в настоящее время мы определили для себя четкие приоритеты развития и двигаемся в этом направлении. Мы проводим очень важную работу относительно упрощения разрешительной системы в Киеве и уже имеем позитивные результаты. В конце марта мы провели первый Киевский инвестиционный форум и пригласили мировое сообщество инвесторов к сотрудничеству», – сказал Александр Попов во время выступления на бизнес-ланче.

Со своей стороны австрийские инвесторы, много из которых уже в настоящее время представленные в Украине, поблагодарили председателя КГГА за возможность открытого диалога и выразили надежду относительно последующего конструктивного сотрудничества.

Также Александр Попов посетил выставку украинской архитектуры, которая с 10 апреля экспонируется в Вене, и возложил цветы к памятнику Ивану Франко возле украинской церкви святой Варвары, информирует пресс-служба КГГА.