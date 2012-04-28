Дочка Тимошенко: Мама голодает девятый день и очень слабая

Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко заявила, что ее мать голодает девятый день и очень слабая.

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Сегодня мама голодает уже девятый день. Ей необходимо немедленное лечение в специализированном медицинском учреждении в соответствии с решением Европейского суда. Три недели, которую предоставил суд, недостаточно для лечения — она находится в очень слабом состоянии", - сказала Е.Тимошенко.

В сообщении напоминается, что 27 апреля врачи берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль и Норберт Хаас призвали Президента Украины Виктора Януковича разрешить бывшему премьер-министру Ю.Тимошенко поехать на лечение за границу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, Киевский районный суд Харькова до 21 мая отложил рассмотрение дела экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Он учел ходатайство адвокатов приостановить рассмотрение дела Ю.Тимошенко до ее выздоровления.

Справка УНИАН. Европейский суд по правам человека 15 марта 2012 года решил рекомендовать правительству Украины в рамках правила 39 Правил суда обеспечить адекватное лечение Ю.Тимошенко в соответствующем учреждении.