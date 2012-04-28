EUobserver: ПР наняла PR-фирму в Брюсселе для кампании против Тимошенко

Партия регионов наняла одну из крупнейших PR-фирм в Брюсселе Burson-Marsteller для кампании против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщило 27 апреля влиятельное европейское издание EUobserver.

“Наше дело – помочь Партии регионов в информировании о ее деятельности как правящей партии Украины, а также в помощи лучше объяснить ее позицию относительно дела Ю.Тимошенко”, - заявил изданию по электронной почте один из руководителей брюссельского подразделения этой американской компании Роберт Мак.

При этом, по данным издания, один из сотрудников этого же подразделения отметил, что был нанят на работу в рамках этой кампании несколько недель назад.

EUobserver отмечает, что одной из задач Burson-Marsteller станет размещение интервью заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина в европейской прессе во время его визита в Брюссель 8-10 мая.

Издание напоминает, что ранее Burson-Marsteller была замечена в помощи в размещении интервью Р.Кузьмина в британской прессе, после чего Генеральная прокуратура заявила, что самостоятельно за помощью к лондонскому отделению Burson-Marsteller не обращалась.

Британец Мартин Нанн, возглавляющий PR-фирму Whites Communication в Киеве сообщил EUobserver о том, что обратился в прокуратуру Великобритании с просьбой рассмотреть, не нарушило ли лондонское отделение Burson-Marsteller закон о взятках Великобритании.

“Это может рассматриваться как взяточничество со стороны Партии регионов, поскольку Р.Кузьмин получает PR-преимущества в подарок от Партии регионов”, - заявил М.Нанн.

В свою очередь Р.Мак отметил: «Заместитель генерального прокурора – логичное лицо, чтобы говорить о фактах вокруг дела Ю.Тимошенко».

В то же время, советник Президента Украины Анна Герман опровергла информацию о сотрудничестве с Burson-Marsteller.

“Нам нечего с ними делать, мы не имеем никакой информации об этом”, - сказала она.