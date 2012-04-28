Муж Тимошенко в шоке от фотографий синяков своей жены

Проживающий в Чехии муж экс-премьера Александр Тимошенко прокомментировал скандальные фотографии, сообщают Вести.ру.

"Эти фотографии шокируют. Насилие в отношении политика, представителя оппозиции, да к тому же женщины — они, конечно, наводят ужас. Конечно, нам хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Наша семья не поддерживает решение о голодовке, но мы понимаем, что это единственный способ показать, в каких условиях находятся политзаключенные на Украине", — заявил Александр Тимошенко.

Накануне в СМИ появились фотографии, на которых запечатлены синяки на теле заключенной Тимошенко. Несколько дней назад Тимошенко заявила, что при перевозке в больницу её избили сотрудники колонии. Этот факт подтвердили судмедэксперты. Генпрокурор Украины поручил провести проверку.

Сейчас экс-премьер отбывает семилетний срок заключения в Качановской исправительной колонии в Харькове за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.