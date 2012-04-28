«Батькивщина»: Под судом в Харькове избили депутата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», инцидент произошел перед зданием Апелляционного суда Харьковской области, где проходит заседания Киевского райсуда Харькова по делу Юлии Тимошенко.

Утром народные депутаты от оппозиции подошли к молодым людям с символикой Партии регионов, которые устанавливали аудиоаппаратуру перед зданием суда, и спросили, что они делают.

Сразу после этого А.Абдуллину неизвестные нанесли несколько ударов в спину.

При этом присутствующие работники милиции отказалась фиксировать избиение и задерживать нападавших.

Народный депутат Сергей Пашинский отметил, что заместитель начальника городского УВД просто сбежал с места происшествия.

«Только что мы стали свидетелями того, как после избиения Абдуллина заместитель начальника городского УВД просто сбежал и сказал, что ничего не видел, хотя это все происходило на его глазах. Так харьковская милиция борется с преступностью», - сказал С.Пашинский.

Сейчас возле здания Апелляционного суда Харьковской области собрались многочисленные сторонники Ю.Тимошенко.

Также возле суда находятся люди с символикой Партии регионов. Кроме того, в Харьков приехал «регионал» Олег Калашников со своей аудиоаппаратурой, которая летом 2011 года была установлена возле Печерского райсуда Киева.

Из динамиков постоянно раздается одна и та же мелодия «Єднаймося, єднаймося».