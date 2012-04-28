Шкиль и Яценюк осудили присягу омбудсмана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил в интервью журналистам.

«Все, что мы увидели в парламенте, я могу назвать только политическим мародерством», - сказал он.

А.Яценюк отметил, что депутаты из провластного большинства на внеочередном заседании парламента рассмотрели те вопросы, которые их больше всего интересовали, в частности привели к присяге нового Омбудсмана Валерию Лутковскую.

«Эти люди ни перед чем не остановятся. У них нет пределов», - считает он.

А.Яценюк выразил убеждение, что подобное заседание ВР нелегитимно, и власть провоцирует противостояние в стране.

«Персональная ответственность за это лежит на Президенте и на провластном большинстве. И они должны осознать, что за это нужно нести ответственность», - отметил А.Яценюк.

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Народный депутат Украины Андрей Шкиль (фракция "БЮТ-Батькивщина"), что Валерия Лутковская приносила присягу, по существу, партии власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам.

Он отметил: «то, что Уполномоченный ВР по правам человека проникла в сессионный зал через задний ход, говорит о многом». По его словам, В.Лутковская, по существу, «под прикрытием партии власти в прямом понимании этого слова – ее прикрывали руками, правда, не плащами и не противообломочными портфелями, приняла присягу».

А.Шкиль отметил, что, по существу, «партии власти она эту присягу и принесла».

При этом он добавил, что «легитимность этого процесса с точки зрения Регламента обжаловать можно, но я не думаю, что это является задачей оппозиции, это будет задачей будущей власти». «Не может быть в должности Уполномоченного лицо, которое обслуживает нынешнюю власть, или является беспристрастным тогда, когда власть нарушает права человека», - подчеркнул А.Шкиль.