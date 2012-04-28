Кличко и Яценюк тщетно договаривались на глазах у Шустера
00:38, 28 апреля 2012Политика
1479 0
Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Перемен» Арсений Яценюк призвал в эфире Шустер Live лидера партии "УДАР" Виталия Кличко объединиться на выборах в Верховную Раду.
По его словам,объединенная оппозицияопередитПартию регионов навыборах минимумна 5%.
В ответВ.Кличкосказал,что нужно договариватьсяна округах,чтобы неповторить ситуациюв Обухове,когда из-завыдвижениянескольких кандидатовот оппозиции,выиграетпредставитель Партии регионов.В то же времяподчеркнул,что навыборы нужноидти отдельно,чтобы получить большинствов парламенте «как минимум 51%».Он считает,что оппозициянаберет больше голосов,если партия«УДАР»пойдет отдельно.
А.Яценюк,обращаясь кКличко,сказал: «Виталий,дорогой мойдруг,давайвместе идеми победим.Если мы будем вместе,мы ихсделаем.Услышьменя".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter