Оппозиция нарекла Лутковскую инквизитором

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракций «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона».

В документе напоминается, что «в Украине нарастает репрессивное давление со стороны власти и правоохранительных органов на представителей оппозиции. Отдельные из них, и, в частности, лидер оппозиции Юлия Тимошенко в результате политического преследования – лишены свободы».

В этой ситуации депутатские фракции «Блок Юлии Тимошенко – Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» обращают внимание украинского общества и международного сообщества на попытку власти «обелить свои действия по сворачиванию демократии и массовым нарушениям прав человека путем проталкивания на должность Омбудсмана Украины полностью управляемого властью человека – В.Лутковской». «Президенту Украины очень необходимо разрушить этот бастион демократии в виде независимого органа парламентского контроля над соблюдением прав человека в Украине, который имел смелость не выполнять указания с ул. Банковой», - считают члены оппозиционных фракций.

По их убеждению, выборы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека власть фактически превратила в фарс. «Грубо нарушены не только все нормы украинского законодательства, но и международные стандарты относительно Омбудсмана и процедуры его избрания, определенные Парижскими принципами ООН относительно национальных институтов по правам человека. На должность Омбудсмана Администрацией Президента подобран человек, который многие годы занимался оправданием нарушений прав человека со стороны Государства Украина – агент правительства в Европейском суде по правам человека. На этом посту украинской власти крайне необходим профессиональный независимый адвокат, который руководствуется исключительно принципами Верховенства права», - сказано в заявлении «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС.

В документе напоминается, что кандидатура В.Лутковской дважды выносилась на голосование парламента, несмотря на негативное заключение профильного парламентского Комитета о том, что она не отвечает требованиям Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», поскольку не имеет опыта правозащитной деятельности и в связи с наличием прямого конфликта интересов.

«Более десяти лет Л.Лутковская защищала государство от обвинений ее граждан в Европейском суде, а теперь будет «защищать» права людей и обвинять государство по тем же делам, по которым сама же и обеспечивала коммуникацию со стороны государства к Европейскому суду и доказывала, что никаких нарушений со стороны государства нет.

Ярким примером такого конфликта интересов являются дела Тимошенко против Януковича и Луценко против Януковича, по которым В.Лутковская от имени украинского правительства уже успела цинично заявить об отсутствии каких-либо нарушений прав заявителей со стороны государственных правоохранительных органов», - заявляют оппозиционеры.

Они также указывают, что сама процедура парламентского голосования по выборам В.Лутковской «в исполнении провластного большинства является прямым надругательством, как над законом, так и нравственностью…»

«Несмотря на безумное давление на народных депутатов, власть разработала запасной вариант – подменить бюллетени. Поэтому для голосования их просто напечатали на принтере и использовали без подписей главы счетной комиссии и его секретаря, что было зафиксировано во время подсчета голосов. Этот факт был обнародован заместителем председателя счетной комиссии, членом парламентской оппозиции В.Вязивским», - сказано в заявлении оппозиционных фракций.

«Парламентское большинство провело голосование по кандидатуре В.Лутковской, несмотря на заявления депутатов от оппозиции об открытых фактах утаивания ею своих доходов в 2011 году и невключения их в Декларацию о доходах. Такие факты являются коррупционными деяниями и требуют не только отстранении от выборов на должность парламентского Обмудсмана, но и привлечения к ответственности с запрещением занимать государственные должности. И такой человек возглавляет делегацию Украины в Группе государств Совета Европы против коррупции!», - заявляют в «БЮТ-Батькивщине» и НУ-НС.

По убеждению депутатов от оппозиции, «никто не должен воспринимать В.Лутковскую в качестве Омбудсмана, поскольку она не является защитником прав человека, а еще одной инквизицией власти, которых в Украине и так больше, чем достаточно».

Фракции «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС обращаются ко всем людям доброй воли, как в Украине, так и за ее пределами, с призывом не признавать В.Лутковскую в качестве защитника прав человека, поскольку «она всегда была и остается адвокатом авторитарного режима, который грубо нарушает права и свободы граждан».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не было.