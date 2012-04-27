Нардеп: Карпачева сегодня покажет послам ЕС синяки Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

«Госпожа Карпачева покажет в письменном виде экспертизу побоев и покажет цветные снимки кровоподтеков и гематом, имеющихся на теле Юлии Тимошенко», - сказал А.Кожемякин.

Он добавил, что встреча Н.Карпачевой с послами должна состояться уже в ближайшие часы.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

В то же время Омбудсмен Н.Карпачова заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко обнаружил на ее теле кровоподтеки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера кровоподтек в правой области паховины живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязанием. Она также требует от генерального прокурора Виктора Пшонки возбудить уголовное дело и отстранить от выполнения должностных обязанностей всех причастных к факту грубого поведения с Ю.Тимошенко.