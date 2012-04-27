Днепропетровская "Батькивщина" призывает Тимошенко прекратить голодовку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя облорганизации партии Олег Робкин.

«Наша акция направлена в поддержку нашего лидера. Мы обратились к Юлии Владимировне с просьбой о прекращении ее голодовки. Также мы требуем от властей освободить от занимаемых должностей генпрокурора Пшонку, руководство пенитенциарной службы и начальника Качановской колонии», - заявил О. Робкин.

По его словам, активисты областной организации «Батькивщины» приняли решение 27 апреля начать в центре Днепропетровска, на площади им. Ленина, бессрочную голодовку в поддержку Ю.Тимошенко.