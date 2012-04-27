Днепропетровская "Батькивщина" призывает Тимошенко прекратить голодовку
01:10, 27 апреля 2012Политика
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Днепропетровская областная организация партии "Батькивщина "призывает своего лидера, экс-премьер-министра Юлию Тимошенко прекратить голодовку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя облорганизации партии Олег Робкин.
«Наша акция направлена в поддержку нашего лидера. Мы обратились к Юлии Владимировне с просьбой о прекращении ее голодовки. Также мы требуем от властей освободить от занимаемых должностей генпрокурора Пшонку, руководство пенитенциарной службы и начальника Качановской колонии», - заявил О. Робкин.
По его словам, активисты областной организации «Батькивщины» приняли решение 27 апреля начать в центре Днепропетровска, на площади им. Ленина, бессрочную голодовку в поддержку Ю.Тимошенко.
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