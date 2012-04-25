Оппозиция держит осаду ВР

Утром в среду депутаты от оппозиции продолжают блокировать парламент.

Об этом на своей странице Facebook написал депутат от БЮТ Александр Сочка.

"8.15. Президиум и правительственная ложа заблокированы депутатами " БЮТ-Батькивщины", - написал он.

В свою очередь другой бютовец Андрей Шевченко в своем Твиттере написал: "В Раде настроение - блокировать, пока не добьемся, чтобы допустили наших к Юле. Ждем прокурора и пенетенциарщиков".

В своем посте, сделанном около 7 часа утра, он также рассказал, что во время блокирования депутат Сергей Сас "травит басни из депутатской жизни".

Как известно, депутаты от БЮТ заблокировали Верховную Раду во вторник после того как обнародовали заявление об избиении конвоем экс-премьера Юлии Тимошенко при принудительной перевозке из Качановской колонии в больницу.

БЮТ требует отчета генерального прокурора и главы пенитенциарной службы. Также они требуют, чтобы к Тимошенко допустили депутатов не только из оппозиции, но от большинства.

Украинская правда