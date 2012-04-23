Янукович разрешил Клюеву иметь больше заместителей

Соответствующий указ обнародован сегодня на сайте главы государства.

В частности, исключается слово «два» из пункта «9» указа Президента от 6 апреля 2012 года «Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины», которым было установлено, что секретарь СНБО имеет первого заместителя и двух заместителей, которых назначает на должности по представлению секретаря и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.