Янукович разрешил Клюеву иметь больше заместителей
12:18, 23 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович разрешил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины иметь не двух, как было более раннее, а больше заместителей.
|Виктор Янукович дал Секретарю СНБО больше заместителей
В частности, исключается слово «два» из пункта «9» указа Президента от 6 апреля 2012 года «Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины», которым было установлено, что секретарь СНБО имеет первого заместителя и двух заместителей, которых назначает на должности по представлению секретаря и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.
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