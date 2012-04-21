Тимошенко перевезли в больницу
Около 23:00 в Центральную клиническую больницу №5 "Укрзализныци" была доставлена экс-премьер Юлия Тимошенко.
Ее перевозка была похожа на спецоперацию, сообщает "Главное". По информации издания, в 18 часов в ворота Качановской колонии, где содержится лидер оппозиции, проехали две скорые помощи, микроавтобус и четыре милицейские машины, а еще несколько милицейских машин ждали под стенами колонии.
Примерно в это же время персоналу ЦКБ была дана команда: домой не уходить - оставаться на рабочих местах.
Вместе с Тимошенко в больницу привезли еще "какую-то женщину". "Обе не проронили ни слова", - сообщил источник, добавив, что вместе с заключенными было очень много сопровождающих.
После этого началось оформление бумаг, часть сопровождающих уехала, часть сидит в больнице.
Позже пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщила, что "после ознакомления с выводами немецких врачей Тимошенко выразила желание начать лечение в клинике, которая была предложена для начала ее реабилитации в Харькове".
"Чуть позже, Тимошенко собрала все необходимые ей вещи и выразила готовность быть перевезенной в больницу", - цитирует Украинская правда.