Тимошенко перевезли в больницу

Ее перевозка была похожа на спецоперацию, сообщает "Главное". По информации издания, в 18 часов в ворота Качановской колонии, где содержится лидер оппозиции, проехали две скорые помощи, микроавтобус и четыре милицейские машины, а еще несколько милицейских машин ждали под стенами колонии.

Примерно в это же время персоналу ЦКБ была дана команда: домой не уходить - оставаться на рабочих местах.

Вместе с Тимошенко в больницу привезли еще "какую-то женщину". "Обе не проронили ни слова", - сообщил источник, добавив, что вместе с заключенными было очень много сопровождающих.

После этого началось оформление бумаг, часть сопровождающих уехала, часть сидит в больнице.

Позже пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщила, что "после ознакомления с выводами немецких врачей Тимошенко выразила желание начать лечение в клинике, которая была предложена для начала ее реабилитации в Харькове".

"Чуть позже, Тимошенко собрала все необходимые ей вещи и выразила готовность быть перевезенной в больницу", - цитирует Украинская правда.