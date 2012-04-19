Суд отклонил ходатайство Власенко об отводе прокурора Лобача

Киевский районный суд Харькова отклонил ходатайство защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об отводе прокурора Виктора Лобача, который поддерживает государственное обвинение по делу в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил в ходе предварительного заседания суда председательствующий судья Константин Садовский.

Он отметил, что доводы защиты «не являются в достаточной степени обоснованными».

«Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит», - сказал К.Садовский.

Заседание суда продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале заседания защитник Сергей Власенко заявил отводпрокурора В.Лобача. Свое ходатайство он заявил после доклада В.Лобача, который обвинил Ю.Тимошенко «в обмане и обворовывании украинского народа».

По мнению С.Власенко, действия прокуроров предвзяты и политически мотивированы. В частности, по его мнению, прокурор В.Лобач «провозглашает политические лозунги», поэтому не может установить объективную истину по этому делу.