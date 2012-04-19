Власенко заявил отвод прокурору Лобачу - за политические лозунги
10:56, 19 апреля 2012Политика
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Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил отвод прокурору Виктору Лобачу, который поддерживает государственное обвинение по делу в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Власенко убежден, что действия прокуроров политически мотивированы
Как передает корреспондент УНИАН, свой отвод защита Ю.Тимошенко заявила после доклада В.Лобача, который обвинил Ю.Тимошенко «в обмане и обворовывании украинского народа».
По мнению С.Власенко, действия прокуроров предвзяты и политически мотивированы. В частности, по его мнению, прокурор В.Лобач «провозглашает политические лозунги», следовательно, не может установить объективную истину по этому делу.
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