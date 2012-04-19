Власенко заявил отвод прокурору Лобачу - за политические лозунги

Как передает корреспондент УНИАН, свой отвод защита Ю.Тимошенко заявила после доклада В.Лобача, который обвинил Ю.Тимошенко «в обмане и обворовывании украинского народа».

По мнению С.Власенко, действия прокуроров предвзяты и политически мотивированы. В частности, по его мнению, прокурор В.Лобач «провозглашает политические лозунги», следовательно, не может установить объективную истину по этому делу.