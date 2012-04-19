Немецкий врач: боли Тимошенко вызваны большим страхом

Об этом он заявил в интервью « Российской газете » перед официальным оглашением заключения о пригодности больницы «Укрзализныци» для лечения экс-премьера.

«Я обследовал госпожу Тимошенко непосредственно в тюрьме. Знаю, что постоянно ведутся дискуссии о том, в самом ли деле экс-премьер больна. Могу вам сказать со всей определенностью: она больна. У нее позвоночная грыжа, которая вызывает сильные боли. Она почти не может передвигаться и вынуждена постоянно лежать», - заявил Карл Макс Айнхойпль .

Профессор также отметил, что боли связаны сильным нервным напряжением, которое испытывает Юлия Тимошенко.

«Любая боль имеет изначально психосоматический компонент. Эта ситуация немного отличается от того состояния, когда человек страдает от хронических болей. Госпожа Тимошенко подвержена особому стрессу, она испытывает больше страха, чем нормальный заключенный», - отметил профессор.

Айнхопль также допустил возможность лечения в украинской больнице.

«По всему видно, что власти Украины прилагают большие старания. Мы были в больнице Украинских железных дорог, располагающей большими возможностями, как персональными, так и техническими. Это соответствует стандартам», - отметил профессор.

Однако на вопрос о том, необходимо ли Тимошенко специальное лечение, Айнхойпль ответил уклончиво, заявив, что «не может принимать решение об этом».

Напомним, 13 апреля немецкие врачи прибыли в Харьков, где ознакомились с условиями больницы «Укрзализныци», в которой должны лечить Тимошенко. Также они повторно более 4 часов осматривали Тимошенко в Качановской колонии.