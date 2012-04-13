Немецкие врачи закончили визит к Тимошенко

23:01, 13 апреля 2012
Политика
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Немецкие врачи осмотрели экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Немецкие врачи по результатам осмотра экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко составят два отчета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпл.

По его словам, по результатам визита в Харьков немецкие врачи подготовят два отчета: первый - о состоянии здоровья Ю.Тимошенко, второй - о соответствии необходимым требованиям харьковской больницы «Укрзализныци», где Министерство здравоохранения предлагает экс-премьеру пройти курс лечения.

К.Айнхойпл отметил, что первый отчет будет предоставлен самой Ю.Тимошенко и представителям международной медицинской комиссии. Второй – Ю.Тимошенко и представителям украинской власти.

«Нет никаких причин засекречивать отчет», - отметил он.

При этом К.Айнхойпл отказался объявлять конкретные выводы о состоянии здоровья Ю.Тимошенко и относительно условий в больнице «Укрзализныци».

Он отметил, что в ближайшие дни немецкая сторона осмыслит и упорядочит увиденное в больнице и предоставит свои выводы в письменном виде.

«Мы сегодня делали записи, мы сможем сказать что-либо после того как обобщим увиденное», - сказал К.Айнхойпл.

«Это очень красивая больница, но это не значит, что госпитализация туда Тимошенко будет гарантировать ее выздоровление», - добавил он.

К.Айнхойпл отметил, что Ю.Тимошенко больна, и эта болезнь является причиной болей.

По его мнению, на сегодняшний день Ю.Тимошенко из-за болезни не может принимать участия в судебных заседаниях.

«С медицинской точки зрения, я считаю, было бы неприемлемым, чтобы госпожа Тимошенко принимала участие в судебных заседаниях», - сказал К.Айнхойпл.

Он также отметил, что сегодня врачи не предлагали экс-премьеру пройти дополнительное обследование, добавив, что они заинтересованы, чтобы она как можно быстрее выздоровела.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко отметила, что Ю.Тимошенко будет принимать решение об избрании медицинского заведения после получения рекомендаций немецких врачей.

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