В Киеве исчезнет улица Металлистов

Об этом УНИАН сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

Депутат информировал, что соответствующее обращение ГО «Всеукраинская ассоциация музеев и заповедников» поддержала комиссия по вопросам наименований и памятных знаков КГГА, членом которой он также является.

«Киев становится присущим все более историческое украинское лицо. Я рад, что имя выдающегося историка будет увековечено в столице. Надеюсь, этот вопрос будет поддержан депутатами на одной из сессий Киевсовета», - отметил А.Бригинец.

М.Брайчевский (1924 - 2001) - украинский историк и археолог. Лауреат премии им. М. Грушевского, лауреат премии Фонда Емельяна и Татьяны Антоновичей, член Украинской свободной академии наук (США), действительный член Научного общества имени Шевченко, председатель Киевской организации Украинского исторического общества им. М. Грушевского, заслуженный деятель науки и техники, почетный профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия».