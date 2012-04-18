Мельниченко интригует: на его пленках фигурирует «Матрос»
08:59, 18 апреля 2012Политика
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Экс-майор Николай Мельниченко заявляет, что на его пленках зафиксировано немало информации, проливающей свет на убийство в 1996 году нардепа Евгения Щербаня.
|"Если в Украине моими записями не заинтересуются отдам их ФБР"
«В кабинете президента Кучме подробно докладывали все обстоятельства этого преступления. В частности, кто заказчик, кто исполнитель, как переводились деньги... Эти материалы я готов предоставить сыну Щербаня, а также ГПУ и адвокатам Юлии Владимировны. Они, как сообщал УНИАН, будут благодарны Мельниченко.
Мельниченко уточнил, что на пленках фигурирует имя некого «Матроса», причастного к убийству Евгения Щербаня и впоследствии загадочно скончавшегося после возвращения в Украину из Венгрии.
«Если в Украине моими записями не заинтересуются, отдам их ФБР, израильским спецслужбам», -сказал экс-майор.
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