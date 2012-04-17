Власенко: Будем благодарны Мельниченко за фактаж об убийстве Щербаня

Об этом заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко, комментируя предложение Н.Мельниченко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Мы убеждены на 100%, что информация с пленок Мельниченко полностью подтвердит невиновность Юлии Тимошенко и раскроет имена настоящих заказчиков убийства», - подчеркнул защитник.

«Учитывая то, как вызывающе и цинично власть фабрикует очередное дело в отношении Юлии Тимошенко относительно убийства Евгения Щербаня, мы были бы благодарны за какой-либо фактаж, который докажет абсурдность обвинений», - заявил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, экс-майор Управления государственной охраны Н.Мельниченко на своей страничке в Фейсбуке заявил, что готов обнародовать записи, касающиеся убийства депутата и бизнесмена Е.Щербаня.

Н.Мельниченко написал: “Если очень кратко - то так, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили”. “Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию в первую очередь сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца, какой бы она не была. Также я готов предоставить эту информацию ГПУ, адвокатам Тимошенко," - отметил он. При этом добавил: “А в случае согласия (желательно ГПУ), или хотя бы одной из сторон я готов ее обнародовать”.