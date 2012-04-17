Евросуд сегодня рассмотрит жалобу Луценко
09:53, 17 апреля 2012Политика
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Европейский суд по правам человека сегодня планирует начать рассмотрение жалобы экс-министра Юрия Луценко на его арест и содержание под стражей.
|Евросуд возьмется за жалобу Луценко
Доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии Станислав Шевчук сообщил радио «Свобода», соблюдение каких положений европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод будет исследовать суд.
«Статья третья – о неподобающем обращении с заключенным, неоказании медицинской помощи; статья пятая – непропорциональное применение ареста, точнее, строгость этого ареста. Суд также изучит, действительно ли арест Луценко был применен в контексте сугубо уголовного дела, или это было прикрытием, своеобразной оценкой политической деятельности Юрия Луценко», – сказал С.Шевчук.
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