Евросуд сегодня рассмотрит жалобу Луценко

Доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии Станислав Шевчук сообщил радио «Свобода», соблюдение каких положений европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод будет исследовать суд.

«Статья третья – о неподобающем обращении с заключенным, неоказании медицинской помощи; статья пятая – непропорциональное применение ареста, точнее, строгость этого ареста. Суд также изучит, действительно ли арест Луценко был применен в контексте сугубо уголовного дела, или это было прикрытием, своеобразной оценкой политической деятельности Юрия Луценко», – сказал С.Шевчук.