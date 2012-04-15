Янукович рассказал, кто его вдохновляет

Президент Украины Виктор Янукович отмечает весомую роль Предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины Владимира в духовной жизни Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович сказал в интервью для фильма, посвященного 20-летию предстоятельства митрополита.

«Это человек, которому можно не просто верить, - это человек, который вдохновляет. Когда с ним находишься рядом, чувствуется эта его духовная чистота», - сказал В.Янукович. Именно митрополит Владимир, вспомнил Президент, в свое время давал ему советы по поводу восстановления церквей, в частности, о том, что лучше восстанавливать храмы на старом фундаменте - где они были разрушены.

«Удалось построить и Святогорскую Лавру, и Кафедральный собор в Донецке... В общей сложности свыше 400 церквей», - сказал В.Янукович.