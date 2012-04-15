Председатель сельсовета: власть разделила людей на 17 сортов

У Украины есть два пути: эволюционный и революционный, считает сельский председатель Старой Збуръевки Голопристанского района Херсонской области Виктор Маруняк.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Эволюционный совсем рядом, можем его попробовать. Если же не выйдет, то будет революция. У этой власти нет чувства самосохранения — настолько она чудит, настраивает против себя людей, что диву даешься. Если вы уж такие наглые, то хоть бы хитрые были. Смотрю даже по нашей районной администрации — это же дураки на всю голову. Бумажка пришла в село на ячейку Партии регионов. Ошиблись, передали мне. Пишут: провести собрание ячейки. Главный вопрос повестки дня — ревизия численного и качественного состава ячейки. Когда прочитал, офигел! Они еще в 2004-м делили страну на три сорта. А теперь разделили на 17 — "по мере ценности для партийной организации". Среди первых — народные депутаты Верховной Рады, это ясно. Сельские председатели — седьмые. Врачи — десятые. Пенсионеры, их железобетонный электорат, на последнем месте — после безработных. Они считают людей биомассой", - отмечат сельский председатель.

По словам Виктора Маруняка, так дальше продолжаться не может и должно что-то произойти.