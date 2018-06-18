Юрий Загородний: многие добиваются встречи с Медведчуком

УНИАН обратился за интервью к председателю Социал-демократической партии Украины (объединенной) Юрию Загороднему

"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ" СДПУ(о) не участвует в выборах. Какова стратегия содержания партии в политическом поле Украины?

Ответ на этот вопрос прозвучал на последнем съезде СДПУ(о). Мы сказали, что партия нуждается в серьезной модернизации, что она должна вернуться в публичную политику. Это возвращение зависит от многих факторов: от руководства партии, председателя партии и руководителей региональных партийных организаций, от отвечающей времени стратегии. Мы приняли решение и обратились ко всем левым и левоцентристским партиям присоединиться к процессу переговоров, чтобы начать процесс сближения и объединения всех левоцентристских сил, возобновления сотрудничества с профсоюзными организациями, которые в ближайшее время должны стать влиятельным игроком на политическом поле Украины. Партия должна быть готовой идеологически и организационно к очередным парламентским и местным выборам, а представитель социал-демократов должен принять участие в следующих президентских выборах.

Идет ежедневная кропотливая подготовительная работа, чтобы вернуть партию в политическое пространство Украины.

Каким политическим партиям вы уже давали импульс на сближение? В Украине существует не одна партия, которая позиционирует себя сторонником социал-демократии. И это беда для Украины, что социал-демократическое движение раздроблено. Как, кстати, раздроблены и правое и левое политические движения. В 2006 году я в одном интервью говорил, что после этой избирательной кампании партий на политической карте должно стать меньше. А основой для этой консолидации должна стать идеология. Тогда я свято верил, что блок “Не так” будет в парламенте.

Я и сейчас убежден, что процесс сближения идеологически близких сил должен состояться. Мы должны садиться за стол переговоров и объединяться. После первого этапа нашего съезда у меня были встречи с руководителями партий, которые тоже стоят на этой позиции. У меня была встреча с руководителями Всеукраинской партии трудящихся, я встречался с Николаем Федоровичем Песоцким («Народно-трудовой союз»), раньше я имел встречи с Юрием Алексеевичем Буздуганом. Сегодня, после того, как съезд партии определил курс на объединение и принял обращение ко всем политическим силам, мы официально обратились к целому ряду руководителей партий, стоящих на левых и левоцентристских позициях. Надеюсь на понимание с их стороны.

А что вы им сможете предложить за ваш омофор? Они же все хотят быть “епископами”? И некоторые из них имеют право на такое хотение, ведь они политически старше вас?

Извечная проблема Украины: на одну булаву – несколько гетманов. Я в разговоре с несколькими политиками приводил пример Словакии: в 2002 году на парламентских выборах левые потерпели поражение. Но они нашли возможность, силы и мудрость сесть за стол переговоров и договориться об объединении всех левоцентристских сил. Пришли к согласию, что руководители партий не претендуют на руководящую роль и из своей среды нашли молодого политика, на которого начали работать. И левые прошли в парламент, у них есть большинство, они создали коалицию почти собственными силами, их лидер – премьер-министр Словакии. Пример словацких коллег достоин наследование.

"МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ПРОЦЕССА БЮРОКРАТИЗАЦИИ ПАРТИИ" Когда-то на одном круглом столе, посвященном финансированию партий, говорили, что СДПУ(о) - единственная партия с разветвленной структурой, партийными офисами в каждом крупном городе. Будут ли выделяться средства на содержание этой структуры?

Мы полностью сохранили структуру. Это также подтвердил и отчет министерства юстиции - сегодня в Украине самыми разветвленными и структурированными партиями являются СДПУ(о) и КПУ. Мы есть везде, у нас организациии в городах и в сельской местности. Ранее финансирование партии в значительной мере осуществлялось централизовано, из Киева. Понятно, что, как и у каждой политической силы, у нас было достаточно финансово состоятельных людей, готовых обеспечить финансирование партийных структур. Хотя мы всегда нацеливали секретарей региональных парторганизаций, чтобы они на местном уровне пытались решать вопрос финансирования своей партийной деятельности. Целый ряд партийных организаций не один год так и организуют свою деятельность: потоки финансирования - это и деньги из центра, и привлеченные на местах. Но со временем стало ясно, что эффективность политической работы не зависит напрямую от количества потраченных центром денег. Еще в июле 2006 года на заседании политбюро партии, мы приняли решение об обязательной уплате членских взносов членами партии. Эта уставная норма существовала всегда, но она какое-то время не выполнялась. Хотя отдельные областные партийные организации собирали взносы всегда и использовали эти средства на нужды партии. В 2006 году мы приняли это решение как обязательное. Эти средства должны сохраняться на местном счете. Согласитесь, цена этих денег совсем иная, потому что она подкреплена активностью самих членов партии. В подтверждение моих слов в последней программе Савика Шустера на вопрос к аудитории: "Готовы ли вы пожертвовать пять гривен политической силе, которой симпатизируете?" 70% ответили, что готовы. А это начало сознательного выбора людей, люди готовы поддерживать свою политическую силу материально, готовые нести политическую ответственность вместе с ней.

Вы очень много сделали для популяризации социал-демократической идеологии в Украине. Почему сама партия оказалась непопулярной? Делали ли вы “разбор полётов” на эту тему?

Разбор полетов мы не делали никогда, но тщательно пытались проанализировать ситуацию. Для популяризации социал-демократической идеологии мы действительно сделали очень много. Например, наше издательство издало по теории и практике социал-демократии свыше тридцати книг. И все они есть во всех библиотеках Украины. Мы провели ряд научных конференций международного уровня по вопросам развития социал-демократии.

И в том, что Украине есть приблизительно пятнадцать процентов сторонников социал-демократической идеологии – есть заслуга СДПУ(о). Но социал-демократические партии получают небольшой процент. Почему так происходит?

К сожалению, в Украине формирования среднего класса еще далеко не завершилось. А идеи социал-демократии наиболее близки именно среднему классу.

Были и свои ошибки. Например, я считаю одной из ошибок то, что после парламентских выборов 2002 года мы не сумели сделать политический прогноз развития Украины. И не сделав это, мы не перестроили работу, двигались в направлении классической организации партийной работы, построения структуры, которая образуется на начальном этапе становления партии. И это была главная ошибка. Вторая ошибка: мы не заметили процесса бюрократизации партии. С мест шли отписки о якобы выполненной работе, а мы не всегда обращали на это внимание. В-третьих: для победы нужная команда. Считалось, что у нас есть команда, но когда председатель партии и некоторые руководители потеряли высокие должности, активность партийцев начала угасать. Это ли инстинкт самосохранения людей в условиях 2005-2006 года?! Но процесс свертывания активности был очевиден. Понятно, что возникли и кадровые проблемы. Партия теряла публичность, чего не должно быть. Партия должна работать, всегда отстаивать интересы людей, независимо от того или находится она в парламенте.

"СОВЕТ МЕДВЕДЧУКА МОЖЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ДЛЯ МНОГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКОВ УКРАИНЫ" Кто главный “акционер” в СДПУ(о) при принятии важных решений?

Открою главный секрет СДПУ(о): мы всегда принимали решение коллективно. Вы можете спросить кого-либо из членов политбюро, даже прошлых лет, они скажут: решения принимались коллективно, а порой во время острых дискуссий. Но когда решение принималось, то оно должно было выполняться всеми. Большая заслуга Медведчука в том, что он никогда и никому не навязывал свой взгляд. Он давал возможность людям высказаться и всегда уважал другую точку зрения.

А Виктор Медведчук к вам заходит?

До 27 июля 2007 года Виктор Медведчук руководил партией. После 27 июля он остался рядовым членом партии, и попросил не вводить в руководящие органы партии.

И он не является даже ее неформальным лидером?

Виктор Владимирович никогда не позволит себе вести себя так, чтобы у людей были сомнения: что есть формальный руководитель и неформальный, что есть марионетки и кукловоды. Хотя, согласитесь, лидер – понятие, скорее, неформальное, и Медведчук, даже отойдя от активной политики, еще не скоро утратит этот статус.

Сегодня мы общаемся с Виктором Владимировичем, я советуюсь. Но право принимать решение остается за мной, за действующим руководством партии.

Во времена Вашей работы в Администрации Президента говорили, что реально ситуация была такой: Виктор Медведчук – вице-президент страны, а вы – глава АП. Скажите, как вы строили роботу АП? И правда ли, что Балога обращался к Виктору Медведчуку не только, чтобы отдать тренажер, но и за советом, как оптимизировать работу этой структуры?

Согласно Конституции, Президент создает для выполнения полномочий свой совещательный орган. Во время моей работы в Администрации многие инициативы шли именно от Президента. Люди, работавшие в Администрации Президента, должны были делать все, чтобы обеспечивать деятельность Президента. Мне кажется, что мы работали продуктивно. Мы с Виктором Владимировичем не договаривались, кто что делает. У нас сложилось так, что руководитель занимается стратегическими вопросами, а его замы – тактическими, ежедневными. Виктор Владимирович формировал предложения и инициативы, которые выдвигал Президент, а я обеспечивал выполнение задач работниками Администрации. Что касается сегодняшней работы Секретариата... Если граждан удовлетворяет работа Президента, то Секретариат работает хорошо. Меня лично - не удовлетворяет.

Что касается возможной встречи Виктора Медведчука и Виктора Балоги, то поводов для встречи можно найти достаточно, например, чтобы отдать тренажер, оставшийся в кабинете, или просто чтобы посмотреть друг другу в глаза. Не секрет, что потенциал и авторитет Виктора Владимировича достаточно весомы, и что его совет может стать очень важным для многих политических игроков Украины, и что многие добивались и добиваются встречи с ним.

"ИДЕТ СОРЕВНОВАНИЕ, У КОГО ВЕДРО С ГРЯЗЬЮ БОЛЬШЕ" Считаете ли вы Шуфрича и Папиева, ваших фронтменов, которые вышли из СДПУ(о), чтобы идти в списке регионов - изменниками?

Да, они вышли из партии. Это было их личное решение. Съезд партии их поступок не одобрил.

Но в душе они остались социал-демократами? Надеюсь, что да. И тот, и второй почти десять лет были связаны с социал-демократией, и они стали тем, кем они есть, и благодаря партии тоже. Их помнят и достаточно часто воспринимают, как социал-демократов. Так их будут воспринимать достаточно долго. Это, исходя из моего, возможно, идеалистического представления.

Наверно, после нескольких лет "царствования" Партии Регионов, у СДПУ(о) есть шанс приобрести популярность...

Проблема заключается не в симпатиях или антипатиях к определенной политической силе. Проблема в том, что сегодня Украина развивается алогично. Она развивается не по законам общественного развития. Украина развивается на конфликте. На очень примитивном конфликте. Да, конфликт - обязательное условие развития государства, человека, общества. Но конфликт интересов очень узкого круга людей - это не конфликт идеологий, не борьба политических программ. Идет соревнование, у кого ведро с грязью больше. И у кого ведро с грязью больше, тот лучший. И участниками конфликта выступают несколько политических сил. Также уже многим ясно, куда может привести этот путь. А на фоне этой ситуации есть шанс возродиться у любой политической силы, которая предложит Украине выход из нее.

Кстати, нынешнему политическому хаосу способствует многое, что устраивает нынешнюю так называемую политическую элиту. Согласитесь – нечестность и непрозрачность, с чем на словах все борются, самое главное условие существования некоторых политических сил. О каких в этом случае «честных и прозрачных выборах» можно говорить? Даже избирательная система, которая, считаю, нуждается в пересмотре, является источником политической коррупции.

Об уровне политической культуры я вообще не хочу говорить. Отсюда и резкий рост разочарования.

"У МЕНЯ ДОМА ВСЕ ГОВОРЯТ ПО-УКРАИНСКИ" Остается ли неизменной позиция партии в отношении НАТО?

Мы задолго до избирательной кампании 2006 года инициировали референдум по НАТО и считаем, что только народ должен определять, где быть: в НАТО или вне НАТО. Мы собрали четыре с половиной миллиона подписей, но ЦИК девять месяцев не принимал решение, которое по закону должен был принять за месяц. И я знаю подлинные причины, почему ЦИК не принимал решение. И это я знаю от бывших первых лиц ЦИК. Сейчас материалы по предоставлению Президента Украины находятся в Конституционном суде. На днях мы получили банальную отписку, что материалы рассматриваются, но когда будет принято решение – неизвестно.

А относительно двуязычия, статуса ОУН-УПА?

Наша позиция в отношении русского языка тоже известна. Мы за то, чтобы русский язык получил государственный статус, но это возможно, когда в парламенте за это проголосует конституционное большинство. Пока об этом говорить рано – такого большинства нет. Если решение будет принято, то, думаю, искусственное разделение Украины будет прекращено. Лично для меня не имеет значения, на каком языке разговаривать, при том, что у меня дома все говорят по-украински.

Что касается ОУН – УПА... Примирение должно быть и прощение должно состояться. Но нельзя идти к этому через разрушение памятников тем, кто победил фашизм, или через признание героями бывших эсэсовцев.

Как Вы считаете, кто должен определять государственный строй Украины: народ на референдуме или эксперты в результате длительных обсуждений? Например, Юлия Владимировна использует сегодня референдум, как технологию. А над Конституцией должны работать специалисты, которые занимаются конституционным правом. После этого проект Конституции выносится на обсуждение, проходит Верховную Раду, и тогда одобряется. Но мы безусловно отстаиваем право народа на референдум и поддерживаем любое законное право кого-либо на его проведение. Пожалуйста, инициируйте. Мы еще придем к тому, чтобы Конституцию принимать на референдуме.

Беседовала: Лана Самохвалова