В ВР повесили плакат «Не пожелай карточки соседа своего»
10:39, 12 апреля 2012Политика
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В Верховной Раде на балконе, где размещаются журналисты, повесили плакат с надписью: «Не пожелай карточки соседа своего. Голосуй честно».
|Фото ”бютовца” Андрея Шевченко из Твиттера
Представители СМИ, которые работают в парламенте, также раздали обращения: «Если ты – журналист, спроси: когда они прекратят насиловать Конституцию?»
В обращении напоминается, что, в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, народные депутаты на заседаниях парламента обязаны голосовать лично.
Как известно, часто в парламенте во время принятия решений депутаты голосуют не только за себя, но и за своих коллег.
Также они голосуют и во время рассмотрения во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса Украины, который Верховная Рада рассматривает уже третий день подряд.
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