В ВР повесили плакат «Не пожелай карточки соседа своего»

Как передает корреспондент УНИАН, плакат разместили сами журналисты.

Представители СМИ, которые работают в парламенте, также раздали обращения: «Если ты – журналист, спроси: когда они прекратят насиловать Конституцию?»

В обращении напоминается, что, в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, народные депутаты на заседаниях парламента обязаны голосовать лично.

Как известно, часто в парламенте во время принятия решений депутаты голосуют не только за себя, но и за своих коллег.

Также они голосуют и во время рассмотрения во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса Украины, который Верховная Рада рассматривает уже третий день подряд.