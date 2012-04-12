Азаров улетел в Литву

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, в Вильнюсе Н.Азаров должен встретиться с премьер-министром Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, а также провести переговоры украинских и литовских правительственных чиновников в расширенном кругу.

После этого планируется подписание ряда украинско-литовских документов: Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Государственным агентством по привлечению инвестиций Литовской Республики; Программы сотрудничества между Министерством культуры Украины и Министерством культуры Литовской Республики на 2012-2015 годы; Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой Украины по вопросам контроля за наркотиками и Департамента контроля за наркотиками, табаком и алкоголем при правительстве Литовской Республики.

Кроме того, запланирована встреча украинского премьер-министра с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте и с Правлением Сейма Литовской Республики.

Также программой визита предусмотрено участие Н.Азарова в церемонии возложения венка к Мемориалу защитникам Независимости и в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Кроме того, Н.Азаров встретится в Вильнюсе с представителями бизнес-кругов Литовской Республики и даст интервью телеканалу медиа-концерна «Летувос Ритас».

Около 20.00 украинская делегация во главе с премьер-министром должна вернуться в Киев.