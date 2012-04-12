Кабмин поддержал идею Грищенко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на своей странице в Twitter.

«Международные наблюдатели за выборами в этом году, которым будут нужны украинские визы, получат их бесплатно. Это еще один шаг, чтобы способствовать их работе», - написал К.Грищенко.

По его словам, МИД Украины инициировало соответствующее решение правительства, которое вчера было принято.