Кабмин поддержал идею Грищенко
07:02, 12 апреля 2012Политика
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Международные наблюдатели на парламентских выборах в Украине получат бесплатные визы.
Константин Грищенко
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на своей странице в Twitter.
«Международные наблюдатели за выборами в этом году, которым будут нужны украинские визы, получат их бесплатно. Это еще один шаг, чтобы способствовать их работе», - написал К.Грищенко.
По его словам, МИД Украины инициировало соответствующее решение правительства, которое вчера было принято.
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