Гриценко: я мог бы победить в мажоритарном округе, но есть еще три пути

Об этом сообщается на сайте А.Гриценко.

«Формат участия «Громадянської позиції» в выборах окончательно не определен по причинам, которые зависят не только от нас. Во-первых, выборы – это поддержка людей; во-вторых - людские, медийные и финансовые ресурсы, которые ограничены; наконец, в третьих – это незавершенные переговоры в лагере оппозиции», - заявил А.Гриценко.

По его мнению, окончательный формат участия «Громадянської позиції» в выборах будет определен на рубеже мая - первой половины июня.

«На этом этапе мы примем во внимание и социологические опросы, и общение с людьми, определим реальный уровень поддержки партии и шансы уверенно преодолеть 5% барьер. К тому времени, надеюсь, наступит ясность и в отношении того, насколько реалистичным будет объединенный список оппозиции. Если удастся установить отношения в режиме доверия и взаимной ответственности; если получится обеспечить чистоту рядов, - тогда я не исключаю, что «Громадянська позиція» будет в этом списке», - сказал А.Гриценко.

Он отметил, существует четыре варианта участия возглавляемой им партии в парламентских выборах. Так, первый вариант – это самостоятельный поход на выборы.

«Результаты социологических исследований, проведенных по заказу других политических сил, дают «Громадянській позиції» около 3% поддержки избирателей. Но впереди – больше чем полгода. Это возможность агитации, усиления партии людьми, в том числе, и из «третьего сектора», из общественности – людьми, которые могут получить шанс попасть в Верховную Раду, - считает А.Гриценко. – С другой стороны, те ошибки, которые ежедневно делает команда Януковича, с каждым днем увеличивают количество людей, которые не будут голосовать за партию власти, а значит, эти люди ищут в лагере оппозиции кого-то, кому они могут доверять. И часть этих людей, очевидно, будут готовы поддержать «ГП».

Второй вариант, по словам лидера «Громадянської позиції» – это объединенный список оппозиции. Третий – результативное завершение переговоров с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко.

«И четвертый вариант: если бы я, Анатолий Гриценко, хотел сам попасть в парламент, то, наверное, мог бы пойти на выборы в Голосеевском округе, в котором живу, и там победить. Но я этот вариант исключаю. Считаю, что руководитель партии не должен для себя готовить запасной аэродром и тем самым посылать всем партийцам сигнал о том, что он не верит в наш общий успех», - подчеркнул глава «Громадянської позиції».