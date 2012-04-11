Землю на Андреевском спуске Ахметов получил в 2005 году - в аренду на 5 лет

Землю под строительство офисного центра по улице Фроловская 9-11, включая дома, выходящие на Андреевский спуск, компания ООО «Андреевский плаза» получила еще в 2005 году. Об этом свидетельствует решение Киевсовета от 14 июля 2005 года, имеющееся в распоряжении «Главкома».

Решение называется «О передаче обществу с ограниченной ответственностью «Андреевский плаза» земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом на улице Фроловской, 9-11 в Подольском районе г. Киева». Подписано оно тогдашним мэром Александром Омельченко.

Этим же решением Киевсовет утвердил отведение земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом. Примечательно, что земельный участок площадью 0,98 гектара передали в аренду лишь на 5 лет.