В Киеве увеличили выплаты чернобыльцам

Как сообщает пресс-служба КГГА, накануне мемориальных мероприятий столичная власть предусмотрела выплату материальной помощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, участникам ликвидации аварии, семьям погибших ликвидаторов.

Так, материальную помощь от городских властей получат 4 тыс. 319 киевлян. Выплаты в размере 200 грн. получат дети с инвалидностью, которая связана с катастрофой и пострадавшие дети-сироты. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалиды I группы, а также вдовы и вдовцы ликвидаторов получат материальную помощь в размере 250 грн.

В целом, сумма средств, предусмотренных для предоставления материальной помощи к 26-й годовщине Чернобыльской катастрофы в 2012 году, увеличена на 33% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем в Киеве состоятся траурные мероприятия в память о пострадавших в результате трагедии.

Непосредственно 26 апреля с 00:55 до 1:35 состоится поминальный молебен, который завершится возложением цветов к Мемориальному кургану героев Чернобыля, который находится на территории церкви Святого Архангела Михаила Украинской Православной Церкви (просп. Мира, 16).

В 10:00 этого же дня состоится возложение цветов к Мемориальному кургану героев Чернобыля и памятному знаку «Воинам Чернобыля».

Целый комплекс мемориальных мероприятий памяти погибших в результате катастрофы граждан пройдут в Святошинском, Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

В Главном управлении труда и социальной защиты населения также проинформировали, что с целью решения социально-бытовых проблем чернобыльцев, райгосадминистрациями будут проводиться встречи с жителями, которые отнесены к I категории пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.