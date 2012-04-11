Порошенко: Нельзя платить за метр в селе, как за имения в Конче-Заспе

15:33, 11 апреля 2012
Политика
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Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко предлагает облагать недвижимость налогом, учитывая ее рыночную стоимость.

Петр Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я высказал замечания, что мы не можем уравнивать и делать одинаковой плату за квадратный метр жилой площади дорогих домов в Конче-Заспе и домов в селе в депрессивных территориях, где они ничего не стоят. Я вынес предложение, чтобы мы высчитывали, исходя из цены дома на этой территории, а не просто брать квадратный метр, потому что я думаю, что это будет более соответствовать выравниванию социальной несправедливости и сокращению разницы между бедными и богатыми», - сообщил министр.

Он сообщил, что законопроектом «о налоге на богатство» предлагается ввести налог на объекты производственного назначения, зерновые токи, склады и т. д., и вместе с тем, вне налогообложения остаются ювелирные изделия, дорогие часы, дорогие автомобили, что, по его мнению, не отвечает заявленным целям законопроекта.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение доработать проект закона о налоге «на богатство» с целью соблюдения принципа социальной справедливости. «Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «налоге на богатство». Кабинет министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, который имел ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что разработчики документа «обезобразили» концепцию и содержание закона. «Ведь мы закладывали в него не фискальные задания в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, какие они тратят на роскошь. Потому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбора квартиры свыше 120 квадратных метров и домов свыше 250 квадратных метров, каких-то сараев и гаражей», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.

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