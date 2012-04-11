Порошенко: Нельзя платить за метр в селе, как за имения в Конче-Заспе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я высказал замечания, что мы не можем уравнивать и делать одинаковой плату за квадратный метр жилой площади дорогих домов в Конче-Заспе и домов в селе в депрессивных территориях, где они ничего не стоят. Я вынес предложение, чтобы мы высчитывали, исходя из цены дома на этой территории, а не просто брать квадратный метр, потому что я думаю, что это будет более соответствовать выравниванию социальной несправедливости и сокращению разницы между бедными и богатыми», - сообщил министр.

Он сообщил, что законопроектом «о налоге на богатство» предлагается ввести налог на объекты производственного назначения, зерновые токи, склады и т. д., и вместе с тем, вне налогообложения остаются ювелирные изделия, дорогие часы, дорогие автомобили, что, по его мнению, не отвечает заявленным целям законопроекта.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение доработать проект закона о налоге «на богатство» с целью соблюдения принципа социальной справедливости. «Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «налоге на богатство». Кабинет министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, который имел ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что разработчики документа «обезобразили» концепцию и содержание закона. «Ведь мы закладывали в него не фискальные задания в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, какие они тратят на роскошь. Потому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбора квартиры свыше 120 квадратных метров и домов свыше 250 квадратных метров, каких-то сараев и гаражей», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.