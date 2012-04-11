Томенко хочет, чтобы Украина забыла ночные шоу с прокурорами как страшный сон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сказал на брифинге.

Он сообщил, что на сегодняшний день «143 народных депутата поставили подписи».

Н.Томенко выразил убеждение, что «мы будем иметь 150 подписей, которые необходимы для того, чтобы поставить вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины».

«По нашему глубокому убеждению, ночные шоу на телевидении должны, как страшный сон, забыться», необходимо прекратить практику, когда в телеэфире представитель Генеральной прокуратуры обвиняет без доказательств кого-то из политиков, - заявил Н.Томенко.

По его словам, может случиться, что таким же образом «мы завтра услышим обвинение в адрес одного из 46 миллионов граждан Украины, что он убил 109 или 20 людей».

Заместитель председателя ВР добавил, что это напоминает анекдотическую ситуацию, когда «скажут, что перепутали, но память осталась».

По убеждению Н.Томенко, необходимо «создать прецедент адекватной оценки за неправомерные действия, нарушения презумпции невиновности, если хотите, за хамство по отношению к своим политическим оппонентам».